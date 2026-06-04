«Я презираю эти фильмы»: Квентин Тарантино — о современном Голливуде

Знаменитый режиссёр Квентин Тарантино выпустил статью для журнала Sight and Sound. В публикации он рассказал о своём отношении к современным фильмам.

По словам постановщика, после пандемии коронавируса ему стали редко попадаться картины, который он хотел бы пересматривать и досконально изучать. Тарантино назвал современные картины неправдоподобными и неудачными в плане подбора актёров.

После пандемии, по крайней мере для меня, стало практически невозможно найти новый фильм, который я бы стал досконально изучать. Многочисленные недостатки, неправдоподобность, заигрывание с публикой, неудачный подбор актёров или просто откровенная глупость губят каждый новый фильм, выходящий из безвкусной колбасной фабрики, которая когда-то называла себя Голливудом. Сейчас само понятие «фильм» вызывает у меня скорее презрение, чем великодушие. И это справедливо, потому что по сравнению с фильмами последних шести лет 80-е кажутся 30-ми.

Тарантино назвал один фильм, который понравился ему больше всего за последнее время — криминальный триллер «Лакомый кусок» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном в главных ролях. Постановщик назвал картину «захватывающий». Тем не менее сейчас культовый режиссёр больше предпочитает читать книги, нежели смотреть фильмы.