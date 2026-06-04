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Зрители обрушили сайты кинотеатров из-за «Одиссеи» Кристофера Нолана

Зрители обрушили сайты кинотеатров из-за «Одиссеи» Кристофера Нолана
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Предстоящий фильм «Одиссея» Кристофера Нолана вызвал большой ажиотаж среди американских зрителей. Издание Variety сообщило, что на сайтах кинотеатров в США образовались очереди из тех, кто хочет заранее приобрести билеты на сеансы.

Так, приложение по продажам билетов AMC на время приостановило свою работу из-за наплыва зрителей. Бронирование мест на сеансы в формате IMAX возобновилось, однако начало осуществляться с часовым ожиданием. Тоже самое коснулось американского сервиса Fandango. Продажи билетов на фильм начались 4 июня и в этот же день стали востребованы среди зрителей.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате 17 июля. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

О другом популярном фильме:
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