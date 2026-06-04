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Боевик «Джейсон Стэйтем украл мой байк» выйдет в августе 2027 года

Боевик «Джейсон Стэйтем украл мой байк» выйдет в августе 2027 года
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Кинокомпания Black Bear раскрыла дату выхода фильма «Джейсон Стэйтем украл мой байк». Боевик с британским актёром Джейсоном Стэйтемом появится в мировых кинотеатрах 6 августа 2027 года. Вероятно, лента также официально выйдет и в России.

Звезда «Большого куша» сыграет самого себя в ленте с внушительным бюджетом в $ 80 млн. Сценарий написала Элисон Флирль («Конь БоДжек»), а режиссёром выступит Дэвид Литч, постановщик «Дэдпула 2» и «Быстрее пули» с Брэдом Питтом.

Съёмки картины должны завершиться уже в ближайшие дни. Известно, что в фильме будет как минимум несколько крупномасштабных экшен-эпизодов с участием Джейсона Стэйтема.

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