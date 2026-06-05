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Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграет в мини-сериале «Свадебный сюжет»

Звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграет в мини-сериале «Свадебный сюжет»
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По данным Variety, звезда «Очень странных дел» Сэди Синк сыграет в мини-сериале «Свадебный сюжет». Других участников актёрского состава пока не раскрывают.

Проект основан на романе Джеффри Евгенидиса 2011 года. Картина рассказывает о трёх недавних выпускниках колледжа, которые оказываются втянуты в любовный треугольник. Им предстоит примирить свои юношеские романтические устремления с надвигающейся взрослой жизнью и сделать судьбоносный выбор в вопросах любви.

Сценарий шоу напишет Уилл Арбери, работавший над «Наследниками». Когда фильм начнут снимать и когда он выйдет в прокат, пока что не раскрывают.

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