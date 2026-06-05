Выпустили ещё один эпический постер «Одиссеи» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала новый эпический постер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Он похож на предыдущий, который выходил вчера, но всё же немного отличается.

Новый постер «Одиссеи»

Фото: Universal Pictures

Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Съёмки фильма продлились полгода и завершились в августе 2025 года. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры.

Главного героя воплотит на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также снялись знаменитые голливудские актёры: Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Премьера картины состоится 17 июля.