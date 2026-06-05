Звезда «Йеллоустоуна» сыграет с Арнольдом Шварценеггером в боевике режиссёра «Рэмпейджа»
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По информации Deadline, звезда «Йеллоустоуна» Келси Эсбиль получила роль в боевике «Семейство Келли». Она снимется вместе с Арнольдом Шварценеггером и Лиамом Хемсвортом.
Картина рассказывает о Джеке Келли, опальном полицейском из Нью-Йорка, чья жена Молли оказывается в заложниках у террористов в старом здании арсенала. Чтобы спасти её, ему придётся объединить усилия с людьми, которых он боится больше всего, — со своей семьёй.
Его режиссёром выступает Брэд Пейтон, снявший «Рэмпейдж» и «Разлом Сан-Андреас». Выпустить кино планируют на Prime Video. Точную дату пока не раскрывают, но наверняка сделают это позже.
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