Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал сериал «Мыс страха» с Хавьером Бардемом и Патриком Уилсоном

Стартовал сериал «Мыс страха» с Хавьером Бардемом и Патриком Уилсоном
Комментарии

Сегодня на Apple TV начал выходить сериал «Мыс страха». Для просмотра доступны первые две серии, всего их будет 10.

Шоу выступит ремейком одноимённой картины 1991 года. Сериал расскажет о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения.

Главные роли в шоу сыграли Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Патрик Уилсон («Заклятие») и другие актёры. Продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг — они работали над оригинальным фильмом 35-летней давности.

Материалы по теме
Расписание выхода сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android