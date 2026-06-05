Стартовал сериал «Мыс страха» с Хавьером Бардемом и Патриком Уилсоном

Сегодня на Apple TV начал выходить сериал «Мыс страха». Для просмотра доступны первые две серии, всего их будет 10.

Шоу выступит ремейком одноимённой картины 1991 года. Сериал расскажет о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения.

Главные роли в шоу сыграли Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Патрик Уилсон («Заклятие») и другие актёры. Продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг — они работали над оригинальным фильмом 35-летней давности.