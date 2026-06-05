Ремейк «Моаны» будет идти два часа — дольше, чем оригинальный мультфильм

В сети кинотеатров AMC появилась информация, что хронометраж ремейка «Моаны» составил два часа. Если это действительно будет так, тогда картина станет длиннее оригинального мультфильма на 13 минут.

Деталей сюжета картины нет, но известно, что это будет именно ремейк, то есть сюжетную суть оригинала трогать не станут, а лишь переведут её в формат кино. В центре истории окажутся девочка Моана и её близкие люди. Одну из главных ролей исполнил Дуэйн Джонсон.

Оригинальный мультфильм «Моана» дебютировал в кинотеатрах в ноябре 2016 года. Лента получила ряд наград, в том числе «Грэмми» за лучшую песню, написанную для визуальных медиа.

В зарубежном прокате с 10 июля.