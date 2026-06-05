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Режиссёр «Закулисья реальности» хочет снять фильм по Portal

Режиссёр «Закулисья реальности» хочет снять фильм по Portal
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В недавнем интервью режиссёр «Закулисья реальности» Кейн Парсонс рассказал о мечте снять экранизацию Portal. Вероятно, постановщик хочет, чтобы это был именно фильм.

По словам Парсонса, сейчас он изучает этот вопрос и выясняет, возможно ли в принципе реализовать такое кино с учётом получения прав на Portal и прочего.

Изучаю этот вопрос с большой осторожностью и большим любопытством. Хотелось бы снять экранизацию Portal.

«Закулисье реальности» Парсонса стало успешной картиной, собрав большую кассу в мировом прокате и получив высочайшие оценки критиков и зрителей. Вероятно, в том числе из-за успеха ленты Парсонс хочет снимать кино и дальше.

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