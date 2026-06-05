Steam Machine и Steam Frame выпустят до конца лета
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Valve объявила, что Steam Machine и Steam Frame выпустят до конца лета. Точную дату старта поставок устройств не назвали, но теперь известно хотя бы окно выхода.
Вместе с этим компания сообщила, что в Steam появится новая система оценки совместимости. Сейчас она работает только со Steam Deck, но в будущем она будет проверять верификацию со Steam Machine и Steam Frame.
Steam Machines работает на операционной системе Steam OS — как и Steam Deck — с возможностью установки Windows 11. Модель представляет из себя небольшой куб размером 16 см, которая примерно в шесть раз мощнее портативного ПК. Steam Frame — беспроводная VR-гарнитура.
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