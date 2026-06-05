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Apple объяснила, почему удалила из App Store российский мессенджер «Макс»

Apple объяснила, почему удалила из App Store российский мессенджер «Макс»
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Пару дней назад из App Store удалили российский мессенджер «Макс». Приложение больше нельзя скачать в официальном сервисе для смартфонов iPhone.

Почему так произошло, Apple объяснила только сейчас. Компания в комментарии русской службе BBC заявила, что соблюдает законы юрисдикций, в которых работает, и мессенджер «Макс» был удален из магазина приложений App Store в соответствиями с правилами соблюдения санкций.

Вдаваться в детали и объяснять, какие конкретно санкции применяются против мессенджера «Макс», Apple не стала. Вернут ли приложение в App Store, тоже сказать трудно, потому что информации об этом нет.

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