Apple объяснила, почему удалила из App Store российский мессенджер «Макс»

Пару дней назад из App Store удалили российский мессенджер «Макс». Приложение больше нельзя скачать в официальном сервисе для смартфонов iPhone.

Почему так произошло, Apple объяснила только сейчас. Компания в комментарии русской службе BBC заявила, что соблюдает законы юрисдикций, в которых работает, и мессенджер «Макс» был удален из магазина приложений App Store в соответствиями с правилами соблюдения санкций.

Вдаваться в детали и объяснять, какие конкретно санкции применяются против мессенджера «Макс», Apple не стала. Вернут ли приложение в App Store, тоже сказать трудно, потому что информации об этом нет.