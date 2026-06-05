На Netflix вышел «Служебный роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстином
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Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Служебный роман». Главные роли в картине сыграли Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин.
Джеки возглавляет компанию AirCruz и отличается жёстким стилем руководства. Так, например, в её фирме введён запрет на романтические отношения между сотрудниками. Появление обаятельного юриста Дэниэла многое меняет как в самой компании, так и в личной жизни Джеки.
Режиссёром ленты выступил Оливер Паркер, сценарий написали Бретт Голдстин и Джо Келли. Основные съёмки начались весной 2025-го в штате Нью-Джерси, включая город Кенилворф. Монтажёром картины выступил Пит Ламберт.
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