На Netflix вышел «Служебный роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстином

Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Служебный роман». Главные роли в картине сыграли Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин.

Джеки возглавляет компанию AirCruz и отличается жёстким стилем руководства. Так, например, в её фирме введён запрет на романтические отношения между сотрудниками. Появление обаятельного юриста Дэниэла многое меняет как в самой компании, так и в личной жизни Джеки.

Режиссёром ленты выступил Оливер Паркер, сценарий написали Бретт Голдстин и Джо Келли. Основные съёмки начались весной 2025-го в штате Нью-Джерси, включая город Кенилворф. Монтажёром картины выступил Пит Ламберт.