Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Netflix вышел «Служебный роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстином

На Netflix вышел «Служебный роман» с Дженнифер Лопес и Бреттом Голдстином
Комментарии

Сегодня на Netflix состоялась премьера фильма «Служебный роман». Главные роли в картине сыграли Дженнифер Лопес и Бретт Голдстин.

Джеки возглавляет компанию AirCruz и отличается жёстким стилем руководства. Так, например, в её фирме введён запрет на романтические отношения между сотрудниками. Появление обаятельного юриста Дэниэла многое меняет как в самой компании, так и в личной жизни Джеки.

Режиссёром ленты выступил Оливер Паркер, сценарий написали Бретт Голдстин и Джо Келли. Основные съёмки начались весной 2025-го в штате Нью-Джерси, включая город Кенилворф. Монтажёром картины выступил Пит Ламберт.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android