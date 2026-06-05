В Dota 2 вышел балансный патч 7.41d

Ночью 5 июня Valve выпустила обновление 7.41d для Dota 2 спустя месяц после выхода предыдущего апдейта. Патч в первую очередь призван скорректировать баланс сил: он затронул как предметы, так и героев.

Так, разработчики снизили стоимость Dagon и ослабили Mage Slayer, а применение Smoke of Deceit сопровождается сообщение в чате союзников. Авторы внесли множество изменений в нейтральные предметы, усилили героев Ancient Apparition, Anti-Mage, Bloodseeker, Dazzle и Disruptor, а Ember Spirit, Faceless Void и Hoodwink стали слабее.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2 или в клиенте игры.