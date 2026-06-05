Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Dota 2 вышел балансный патч 7.41d

В Dota 2 вышел балансный патч 7.41d
Комментарии

Ночью 5 июня Valve выпустила обновление 7.41d для Dota 2 спустя месяц после выхода предыдущего апдейта. Патч в первую очередь призван скорректировать баланс сил: он затронул как предметы, так и героев.

Так, разработчики снизили стоимость Dagon и ослабили Mage Slayer, а применение Smoke of Deceit сопровождается сообщение в чате союзников. Авторы внесли множество изменений в нейтральные предметы, усилили героев Ancient Apparition, Anti-Mage, Bloodseeker, Dazzle и Disruptor, а Ember Spirit, Faceless Void и Hoodwink стали слабее.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Dota 2 или в клиенте игры.

Материалы по теме
Tundra Esports покинула Dota 2 — состав перешёл в 1win
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android