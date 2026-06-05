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Звезда «Очень странных дел» Дэйкер Монтгомери назвал свои любимые видеоигры

Звезда «Очень странных дел» Дэйкер Монтгомери назвал свои любимые видеоигры
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Австралийский актёр Дэйкер Монтгомери, исполнитель одной из главных ролей в хорроре Until Dawn 2, рассказал о своих любимых видеоиграх. Звезда «Очень странных дел» поделился списком проектов в соцсетях, которые он проходил и может порекомендовать любому геймеру.

Среди любимых игр актёра оказались проекты самых разных жанров: от RPG до стратегий и экшенов. Но больше всего артист любит первую Prototype.

Я вырос на видеоиграх, я часто терялся в мирах The Elder Scrolls, строил цивилизации в Age of Empires или спасал их в Call of Duty. Мне нравится исследовать бесконечные миры — Far Cry, Red Dead Redemption, Crackdown. Моя самая любимая игра — первый Prototype.

Сейчас Монтгомери играет одну из главных ролей в Until Dawn 2 — продолжении знаменитого хоррора от PlayStation. Работа над игрой началась ещё в 2022 году, а её релиз должен состояться в 2027-м.

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