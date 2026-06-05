Мелодрама «Твоё сердце будет разбито» вышла в онлайне

5 июня состоялась цифровая премьера фильма «Твоё сердце будет разбито». Мелодраму уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах России: на Okko, Start, Kion, Premier, Wink и «Иви».

«Твоё сердце будет разбито» рассказывает историю старшеклассницы Полины, которая спасается от травли в новой школе и идёт на сделку с главным хулиганом Барсом. Он должен притворяться её парнем и защищать, а она – делать всё, что он скажет.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоялась 26 марта, за этот срок она собрала более 900 млн рублей. Сейчас авторы картины работают над продолжением — к главным ролям вернутся Вероника Журавлёва и Даниэль Вегас.