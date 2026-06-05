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Авторы ремейка «Готики» раскрыли актёров русского дубляжа

Авторы ремейка «Готики» раскрыли актёров русского дубляжа
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Студия THQ Nordic раскрыла список актёров русской озвучки ремейка «Готики». В записи голосов для дубляжа приняли участие более 40 человек.

Фото: THQ Nordic

Так, титульного персонажа игры, Безымянного героя, озвучил звезда русской локализации фильмов «Дэдпул» Пётр Гланц. Свой голос Велае подарила Юлия Чуракова (Эвелин Паркер из Cyberpunk 2077), Ворону — Геннадий Новиков (Нейтан Демпси из Resident Evil Requiem), Гомезу — (Джанго из фильма «Джанго освобождённый») и Горну — Артём Штепура (Варвар из Diablo 2: Resurrected).

Gothic 1 Remake выйдет 5 июня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Проект представляет собой полноценный ремейк — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. В новой «Готике» персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.

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