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Summer Game Fest 2026: где смотреть онлайн, во сколько начало, длительность, какие игры покажут

Игровая выставка Summer Game Fest 2026 пройдёт сегодня: где смотреть и во сколько начало
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Уже сегодня, в ночь на 6 июня, состоится церемония открытия Summer Game Fest 2026 — крупной летней видеоигровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов. Ведущим шоу вновь выступит Джефф Кили, организатор игрового «Оскара» The Game Awards.

Summer Game Fest 2026 начнётся в ночь с 5 на 6 июня в 00:00 по московскому времени. Стрим продлится примерно два часа — его можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и на официальном сайте организаторов.

Где смотреть Summer Game Fest 2026

По уже сложившейся традиции на Summer Game Fest 2026 будет множество игровых трейлеров и анонсов. Ожидаем как минимум геймплей The Blood of Dawnwalker от бывших авторов «Ведьмака 3», большой трейлер гонки Clutch от бывших авторов Forza Horizon, анонс градостроительного симулятора LEGO Skylines от Paradox и другие анонсы.

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