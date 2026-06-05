Игровая выставка Summer Game Fest 2026 пройдёт сегодня: где смотреть и во сколько начало

Уже сегодня, в ночь на 6 июня, состоится церемония открытия Summer Game Fest 2026 — крупной летней видеоигровой выставки, на которой будет много анонсов и показов уже известных проектов. Ведущим шоу вновь выступит Джефф Кили, организатор игрового «Оскара» The Game Awards.

Summer Game Fest 2026 начнётся в ночь с 5 на 6 июня в 00:00 по московскому времени. Стрим продлится примерно два часа — его можно будет посмотреть на YouTube, Twitch и на официальном сайте организаторов.

Где смотреть Summer Game Fest 2026

По уже сложившейся традиции на Summer Game Fest 2026 будет множество игровых трейлеров и анонсов. Ожидаем как минимум геймплей The Blood of Dawnwalker от бывших авторов «Ведьмака 3», большой трейлер гонки Clutch от бывших авторов Forza Horizon, анонс градостроительного симулятора LEGO Skylines от Paradox и другие анонсы.