Состоялась премьера комедии «Очень страшное кино 6»

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6». Продолжение культовой серии хоррор-комедий уже можно посмотреть в мировых кинотеатрах. В России у ленты пока нет даже примерной даты неофициального релиза.

Шестая часть популярной серии вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. Авторы ленты вновь пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры.

Главные роли в продолжении исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой»), Марлон Уайанс («Без чувств») и другие актёры. Режиссёром картины выступил Майкл Тиддес — автор комедии «Дом с паранормальными явлениями». Критикам новинка не понравилась: они назвали шестую часть проходной комедией.