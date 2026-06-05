«Одиссея» Кристофера Нолана — самый дорогой фильм для взрослых в истории кино

4 июня стало известно, что фильм «Одиссея» получил рейтинг R — ленту Кристофера Нолана можно будет посмотреть лицам старше 17 лет. Это уже третья работа постановщика, получившая максимальный рейтинг американской комиссии.

В издании World of Reel обратили внимание, что «Одиссея» поставила новый рекорд в индустрии. Эпическая картина обошлась студии Universal Pictures в $ 250 млн, это самый дорогой фильм для взрослых в истории кино. Лента обошла «Гладиатора 2» ($ 210 млн), «Дэдпула и Росомаху» ($ 200 млн), «Терминатора: Тёмные судьбы» ($ 196 млн) и «Джокера: Безумие на двоих» ($ 190 млн).

Судя по всему, в Universal верят в успех ленты и предоставили Кристоферу Нолану все необходимые средства для выпуска его новой картины. Отмечается, что в фильме будут сексуальные темы и множество сцен с насилием, характерные для рейтинга R.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры. Премьера картины состоится 17 июля.