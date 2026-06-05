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«Одна из самых приятных актрис»: Стивен Спилберг — об Эмили Блант в «Дне разоблачения»

«Одна из самых приятных актрис»: Стивен Спилберг — об Эмили Блант в «Дне разоблачения»
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Легендарный режиссёр Стивен Спилберг выступил на премьере своего нового фильма «День разоблачения» в Лондоне. Во время выступления он рассказал о своём отношении к актрисе Эмили Блант («Тихое место»), которая сыграла в ленте одну из главных ролей.

По словам постановщика, артистка создала выдающуюся карьеру со времён выхода фильма «Дьявол носит Prada» 2006 года. Спилберг отметил, что ему очень повезло, когда Блант прочла сценарий «Дня разоблачения» и согласилась сниматься в нём.

Со времён «Дьявол носит Prada» она создала выдающуюся карьеру кинозвезды и замечательной актрисы второго плана. Мне так повезло, что ей понравился наш сценарий и что она сказала «да». Когда вы увидите её, вы поймёте почему. Блант — это сила природы и одна из самых приятных людей в мире.

«День разоблачения» выйдет в мировом прокате 12 июня. Фильм расскажет о вторжении инопланетян на Землю. Главные роли, помимо Блант, исполнили Колман Доминго («Синг-Синг»), Колин Фёрт («Король говорит») и Джош О'Коннор («Достать ножи: Проснись, мертвец»).

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