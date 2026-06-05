Актёра из «Топ Ган: Мэверик» Джеймса Хэнди убили в Лос-Анджелесе

Издание Los Angeles Times сообщило, что в возрасте 81 года скончался актёр Джеймс Хэнди. Он был найден убитым в своём доме в Лос-Анджелесе.

По данным СМИ, причиной смерти стало ножевое ранение. Подозреваемым оказался сын подруги актёра, 44-летний Майкл Гледхилл. Он сам позвонил в службу спасения и заявил, что он «сын человеческий, который только что убил человека греха». Приехав на место, полиция арестовала подозреваемого. Медики обнаружили Хэнди без сознания и отвезли в больницу, где констатировали смерть.

Джеймс Хэнди снимался в кино на протяжении 50 лет. За это время он сыграл более чем в 120 сериалах и фильмах. Зрителям артист мог запомниться по небольшим ролям в картинах «Джуманджи», «Топ Ган: Мэверик», «Логан», «К-9: Собачья работа» и других лентах.