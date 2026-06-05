«Отдалили Россию от цифрового суверенитета»: Павел Дуров — о блокировках в интернете

Создатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров вновь высказался насчёт блокировок в российском интернете. Об отношении к ограничениям бизнесмен рассказал в своём телеграм-канале.

По словам предпринимателя, блокировки лишь отдалили Россию от цифрового суверенитета, ведь специалисты массово покидают страну и не могут создать отечественную операционную систему для смартфонов. Дуров считает, что без такой ОС мобильные приложения остаются уязвимыми для слежки со стороны США.

Блокировки лишь отдалили Россию от «цифрового суверенитета». Специалисты, которые могли бы создать в России операционную систему для смартфонов, в условиях сломанного интернета массово покидают страну. А без такой системы все приложения на смартфонах — «национальные» или «иностранные» — остаются уязвимыми для точечной слежки и цензуры со стороны США через бэкдоры и магазины приложений iOS и Android. Замена «иностранных» приложений на «национальные» при сохранении американских ОС — смена упаковки без смены сути. Потёмкинские деревни с привкусом коррупции.

Пост Павла Дурова про блокировки в российском интернете появился после новости об удалении мессенджера «Макс» из App Store 3 июня. Ранее установленная программа продолжит работать на iPhone, но скачать её заново уже нет возможности.