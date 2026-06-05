KRIMZ покинул fnatic после 11 лет в составе по CS 2

Организация fnatic объявила об уходе Фредди KRIMZ Йоханссона из состава по CS 2. Швед присоединился к команде в 2014 году и провёл в fnatic более 10 лет, не считая короткого периода в GODSENT. За это время он завоевал более 20 трофеев и получил пять наград MVP.
Решение принято на фоне падения результатов команды в 2026 году. Fnatic опустилась на 80-е место в региональном рейтинге Valve и не смогла пройти квалификацию на IEM Cologne Major 2026. Организация стала первой в истории CS:GO, выигравшей три мэйджора — DreamHack Winter 2013, ESL One: Katowice 2015 и ESL One: Cologne 2015.
В составе fnatic остались:
- Родион fEAR Смык;
- Дмитрий jambo Семера;
- Никита jackasmo Скиба;
- Виктор Br4tkO Кондратец;
- Микс Independent Силиньш (тренер).