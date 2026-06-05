Футсим FIFA World Cup к ЧМ-2026 выйдет на Netflix 11 июня

Компания Netflix представила трейлер FIFA World Cup: Launch Edition — нового футбольного симулятора. Игра выйдет на стриминговом сервисе уже 11 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Games. Права на видео принадлежат Netflix.

Проект представляет собой мобильный симулятор, который станет первым для FIFA после прекращения сотрдуничества с компанией Electronic Arts. World Cup можно будет приобрести на Netflix и запускать на телевизоре, отсканировав QR-код приложения со смартфона. В самой игре представят все 48 команд, которые участвуют в чемпионате мира по футболу — 2026.

Разработчиком FIFA World Cup выступила студия Delphi Interactive — она помогала IO Interactive в создании недавней игры 007 First Light про Джеймса Бонда. Проект включён в базовую подписку Netflix, а запустить его также можно будет на ПК.