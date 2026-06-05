Ferrari и HP представили элитный игровой ноутбук за 400 000 рублей

Компании Ferrari и HP представили лимитированный ноутбук HP Scuderia Ferrari AI PC. Устройство выпустят ограниченным тиражом в США уже 12 июня.

Фото: Ferrari/HP

Фото: Ferrari/HP

Фото: Ferrari/HP

Ноутбук оснащён видеокартой Intel Arc B390, процессором Intel Core Ultra X7 358H, а также SSD-накопителем на один терабайт и оперативной памятью на 64 гигабайт. Особенностью гаджета станет прозрачный «моторный отсек», через который можно увидеть систему охлаждения устройства. Кроме того, портативный компьютер получит сенсорный OLED-экран на 14 дюймов, с разрешением 2880 х 1620 и частотой обновления 120 Гц.

Стоимость HP Scuderia Ferrari AI PC составит $ 5599 (около 415 тыс. рублей). Всего будет выпущено 499 ноутбуков, а поставлять устройства будут в Италию, Австралию, Францию и ещё пять стран.