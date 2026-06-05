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«Слишком часто снимаюсь голым»: Кит Харингтон — об откровенных сценах в кино

«Слишком часто снимаюсь голым»: Кит Харингтон — об откровенных сценах в кино
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Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Питер Динклэйдж провели беседу в специальном шоу издания Variety. Актёры обсудили съёмки в сексуальных сценах в разных проектах.

По словам Харингтона, он в последнее время слишком часто появляется на экране обнажённым. Артист хочет перестать сниматься в подобных сценах, ведь он боится, что его дети могут перестать смотреть фильмы с отцом.

Чем больше я снимаюсь в обнажённых сценах, тем больше думаю: «Мне стоит остановиться». Мне нужно начинать думать о своих детях, ведь они могут спросить: «Почему папа всегда голый на экране?»

Питер Динклэйдж ответил Харингтону, что ничего плохого в обнажённых сценах нет. Артист пошутил, что в будущем дети обсудят подобные эпизоды с отцом уже с терапевтом.

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