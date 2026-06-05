«Мне нечего сказать о Вестеросе». Автор «Дома дракона» не вернётся к «Игре престолов»

Издание Deadline взяло интервью у создателя сериала «Дом дракона» Райана Кондала. Он рассказал о планах на будущее после завершения фэнтезийного шоу.

Шоураннер не исключает возможности возвращения к работе в будущих проектах по «Игре престолов». Однако, по мнению Кондала, он уже сказал о Вестеросе всё, что мог. Автор также назвал четвёртый, финальный сезон самым масштабным в сериале.

Всё возможно, но я думаю, что сказал всё, что хотел сказать о Вестеросе. Мы сейчас готовимся к съёмкам четвёртого сезона. Это будет, безусловно, самый масштабный сезон в моей карьере.

Третий сезон «Дома дракона» стартует уже 22 июня. Продолжение выступит мостиком к четвёртому сезону, который станет заключительным для всего сериала.