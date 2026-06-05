Сборы фильма «Грязные деньги» Гая Ричи с Генри Кавиллом достигли 400 млн рублей

5 июня сборы фильма «Грязные деньги» в России достигли 400 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата лента добилась на 16-й день проката — премьера боевика Гая Ричи состоялась 21 мая.

Фото: ЕАИС

По всему миру проект собрал более $ 15 млн, что стало слабым результатом для фильма, бюджет которого превышает $ 60 млн. При этом картина сохраняет интерес среди российский зрителей, несмотря на то что вышла в онлайне 2 мая.

«Грязные деньги» рассказывают о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. В этот раз оперативникам нужно закрыть дело с магнатом, укравшим $ 1 млрд. Главные роли исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»).