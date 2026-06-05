Помощь в ремейке «Готики»: где найти карту?

Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

Где найти карту?

Когда пройдёте в Старый лагерь через главные ворота, бегите по дороге правее. Там у котла вы встретите Грэхема, торговца картами. Куски разрисованной бумаги обойдутся в 30-40 единиц руды, но они вам нужны. Особенно карта всей колонии, это ваш приоритет.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Готовых меток на карте нет, ставить их нужно самостоятельно. Ниже — версия с метками Нового и Болотного лагерей. Там обитают две другие фракции.