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Помощь в ремейке «Готики»: где найти карту?

Помощь в ремейке «Готики»: где найти карту?
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Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

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Где найти карту?

Когда пройдёте в Старый лагерь через главные ворота, бегите по дороге правее. Там у котла вы встретите Грэхема, торговца картами. Куски разрисованной бумаги обойдутся в 30-40 единиц руды, но они вам нужны. Особенно карта всей колонии, это ваш приоритет.

«Готика»

«Готика»

Фото: THQ Nordic

Готовых меток на карте нет, ставить их нужно самостоятельно. Ниже — версия с метками Нового и Болотного лагерей. Там обитают две другие фракции.

«Готика»

«Готика»

Фото: THQ Nordic

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