Помощь в ремейке «Готики»: как взламывать замки?

Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

Как взламывать замки?

Игра не объясняет суть взлома, но сама механика очевидная. Любой замок состоит из ряда секций. На каждой секции есть защёлка — вам нужно, чтобы она поднялась. Сундук откроется, когда поднимутся все защёлки. Звучит просто, а на деле взлом всегда становится головоломкой, где одна секция двигает другую.

Советов несколько:

запоминайте или записывайте влияние одной секции на соседнюю;

следите, чтобы секция не двигалась в сторону, где уже нет свободных отверстий. Это портит отмычки;

в Старом лагере живёт Фингерс, учитель взлома и карманных краж. Вы найдёте его, если от главного входа будете держаться самой левой дороги. Обучение у Фингерса снизит влияние секций друг на друга и повысит прочность отмычек. Эти уроки стоит внести в список самых важных, потому что взлом сундуков поможет выполнить квесты, обзавестись хорошим оружием и товарами на продажу.