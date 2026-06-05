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Помощь в ремейке «Готики»: как взламывать замки?

Помощь в ремейке «Готики»: как взламывать замки?
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Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

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Как взламывать замки?

Игра не объясняет суть взлома, но сама механика очевидная. Любой замок состоит из ряда секций. На каждой секции есть защёлка — вам нужно, чтобы она поднялась. Сундук откроется, когда поднимутся все защёлки. Звучит просто, а на деле взлом всегда становится головоломкой, где одна секция двигает другую.

Советов несколько:

  • запоминайте или записывайте влияние одной секции на соседнюю;
  • следите, чтобы секция не двигалась в сторону, где уже нет свободных отверстий. Это портит отмычки;
  • в Старом лагере живёт Фингерс, учитель взлома и карманных краж. Вы найдёте его, если от главного входа будете держаться самой левой дороги. Обучение у Фингерса снизит влияние секций друг на друга и повысит прочность отмычек. Эти уроки стоит внести в список самых важных, потому что взлом сундуков поможет выполнить квесты, обзавестись хорошим оружием и товарами на продажу.
«Готика»

«Готика»

Фото: THQ Nordic

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