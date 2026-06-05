Умер актёр Энтони Хэд, известный по «Теду Лассо» и «Баффи»

Компания BBC сообщила о смерти актёра Энтони Хэда. Знаменитый артист скончался в возрасте 72 лет.

О случившемся рассказали дочери кинозвезды. Родственники отметили, что Хэд скончался от осложнений, взыванных пневмонией. Он умер в окружении своей семьи.

Для нас было и остаётся честью быть его дочерями и воочию убедиться в том, какое влияние его творчество оказало на столь многих людей. Мы знаем, как сильно его будет не хватать друзьям, коллегам и поклонникам сериалов, в которых он снимался — он очень любил свою работу и всегда считал себя невероятно удачливым, имея возможность работать бок о бок с талантливыми людьми в таких замечательных проектах на протяжении нескольких 10-летий.

Энтони Хэд снимался в фильмах и сериалах на протяжении более 40 лет. За это время он принял участие в свыше 120 проектах. Зрителям он запомнился о роли наставника главной героини в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров». Кроме того, Хэд сыграл Руперта Мэнниона — одного из антагонистов в знаменитом спортивном шоу «Тед Лассо».