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Помощь в ремейке «Готики»: где можно переночевать?

Помощь в ремейке «Готики»: где можно переночевать?
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Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

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Где можно переночевать?

Самый удобный вариант — за ареной в Старом лагере. Рядом с ней есть дорога, ведущая вверх. В палаточном городке стоит хижина с красной тканью над входом. Там найдутся кровать и сундук с припрятанным рецептом. В этот же сундук можно сложить личные вещи.

Сон в кровати восстановит HP и ману. Только учтите, что спать лучше ночью — дневной отдых толком не влияет на полоску здоровья.

«Готика»

«Готика»

Фото: THQ Nordic

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