Помощь в ремейке «Готики»: где можно переночевать?

Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

Где можно переночевать?

Самый удобный вариант — за ареной в Старом лагере. Рядом с ней есть дорога, ведущая вверх. В палаточном городке стоит хижина с красной тканью над входом. Там найдутся кровать и сундук с припрятанным рецептом. В этот же сундук можно сложить личные вещи.

Сон в кровати восстановит HP и ману. Только учтите, что спать лучше ночью — дневной отдых толком не влияет на полоску здоровья.