Помощь в ремейке «Готики»: где найти Нека?

Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

Где найти Нека?

Чтобы стать в Старом лагере своим, придётся выполнить ряд заданий. Одно из них — найти стражника Нека.

Покиньте поселение через южные ворота.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Двигайтесь вперёд — и увидите маленькую пещеру. Рядом с ней — группа кротокрысов, а внутри — покойный Нек.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Ремейк «Готики» уже вышел в продажу на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра полностью переведена на русский язык.