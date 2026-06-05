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Помощь в ремейке «Готики»: где найти Нека?

Помощь в ремейке «Готики»: где найти Нека?
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Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

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Где найти Нека?

Чтобы стать в Старом лагере своим, придётся выполнить ряд заданий. Одно из них — найти стражника Нека.

Покиньте поселение через южные ворота.

«Готика»

«Готика»

Фото: THQ Nordic

Двигайтесь вперёд — и увидите маленькую пещеру. Рядом с ней — группа кротокрысов, а внутри — покойный Нек.

«Готика»

«Готика»

Фото: THQ Nordic

Ремейк «Готики» уже вышел в продажу на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра полностью переведена на русский язык.

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