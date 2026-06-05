Помощь в ремейке «Готики»: где найти Каина?

Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

Где найти Каина?

В начале второго акта вас отправят в Болотный лагерь. Там надо встретить Каина и получить сведения, но персонаж пропал.

По логике квеста вы должны отыскать хижину Каина, поднять там рисунок шахты и допросить местных о её местонахождении. Чтобы сэкономить время, отмечу нужную точку на карте.

«Готика» Фото: THQ Nordic

Вы уже пробегали мимо этой шахты в самом начале игры, но теперь там будет персонаж с ключом. Внутри всего два испытания:

в затопленной пещере нужно найти колесо-рычаг на дне и открыть им ворота под водой;

«Готика» Фото: THQ Nordic