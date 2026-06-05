Помощь в ремейке «Готики»: как телепортироваться?

Мир ремейка «Готики» опасен и не прощает ошибок, а квесты и механики могут озадачить даже опытных игроков. Для тех, кто хочет облегчить приключения Безымянного, мы составили подробное руководство по выживанию. Эти небольшие заметки — полезные выдержки из нашего материала.

Как телепортироваться?

Если устали бегать и ищете быстрое перемещение, то наберитесь терпения. «Готика» настаивает, чтобы половину игры вы практиковали метод о 10 тысячах шагов в час. Руны с телепортацией вам дадут позже и строго по сюжету. Пока же наслаждайтесь прогулками.

Ремейк «Готики» уже вышел на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра полностью на русском языке.