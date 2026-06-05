«Перейдут на Android»: глава «Ростелекома» — о пользователях мессенджера «Макс» на iPhone

Агентство ТАСС вновь взяло интервью у главы компании «Ростелеком» Михаила Осеевского. Он высказался о последствиях удаления российского мессенджера «Макс» из App Store.

По словам руководителя, пользователи начнут переходить на смартфоны с Android и отказываться от iPhone. Осеевский также считает, что россияне могут перейти на российскую операционную систему «Аврора».

Поскольку iPhone перестанут с работать с«Максом», конечно, трафик уменьшится. Объективно. Дальше люди будут переходить на телефоны на Android или на других операционных системах, например, на «Авроре».

Российский мессенджер «Макс» удалили из магазина App Store 3 июня. Приложения уже нельзя скачивать на смартфоны iPhone. Ранее установленная программа продолжит работу в штатном режиме.