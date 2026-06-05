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«Перейдут на Android»: глава «Ростелекома» — о пользователях мессенджера «Макс» на iPhone

«Перейдут на Android»: глава «Ростелекома» — о пользователях мессенджера «Макс» на iPhone
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Агентство ТАСС вновь взяло интервью у главы компании «Ростелеком» Михаила Осеевского. Он высказался о последствиях удаления российского мессенджера «Макс» из App Store.

По словам руководителя, пользователи начнут переходить на смартфоны с Android и отказываться от iPhone. Осеевский также считает, что россияне могут перейти на российскую операционную систему «Аврора».

Поскольку iPhone перестанут с работать с«Максом», конечно, трафик уменьшится. Объективно. Дальше люди будут переходить на телефоны на Android или на других операционных системах, например, на «Авроре».

Российский мессенджер «Макс» удалили из магазина App Store 3 июня. Приложения уже нельзя скачивать на смартфоны iPhone. Ранее установленная программа продолжит работу в штатном режиме.

Причины удаления мессенджера «Макс» из App Store:
Apple объяснила, почему удалила из App Store российский мессенджер «Макс»
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