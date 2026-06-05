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FlyQuest выбила Team Liquid с IEM Cologne Major 2026 по CS 2

FlyQuest выбила Team Liquid с IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Team Liquid уступила FlyQuest в матче за выход во вторую стадию IEM Cologne Major 2026 и покинула турнир. Встреча завершилась со счётом 0:2: 2:13 на Anubis и 7:13 – на Inferno. Ни один игрок Liquid не вышел в положительный K/D за серию.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Этап 1
05 июня 2026, пятница. 17:30 МСК
Team Liquid
Окончен
0 : 2
FlyQuest

Liquid занимала 25-е место в мировом рейтинге, тогда как FlyQuest — лишь 81-е. Это худший результат Liquid на мэйджорах с марта 2024 года, когда команда не прошла квалификацию на PGL Major Copenhagen. В 2026 году организация занимала девятое место на IEM Atlanta и CS Asia Championships, а также 13-е – на IEM Rio.

Результаты Liquid на последних мэйджорах:

  • 25-27-е место — IEM Cologne Major 2026;
  • 15-16-е место — StarLadder Budapest Major 2025;
  • 15-16-е место — BLAST.tv Austin Major 2025;
  • 5-8-е место — Perfect World Shanghai Major 2024;
  • не прошла — PGL Major Copenhagen 2024;
  • 5-8-е место — BLAST.tv Paris Major 2023.

FlyQuest прошла во вторую стадию со статистикой 3-2. Ранее австралийский состав одержал победы над SINNERS и THUNDER dOWNUNDER.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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