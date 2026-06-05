FlyQuest выбила Team Liquid с IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Team Liquid уступила FlyQuest в матче за выход во вторую стадию IEM Cologne Major 2026 и покинула турнир. Встреча завершилась со счётом 0:2: 2:13 на Anubis и 7:13 – на Inferno. Ни один игрок Liquid не вышел в положительный K/D за серию.
Liquid занимала 25-е место в мировом рейтинге, тогда как FlyQuest — лишь 81-е. Это худший результат Liquid на мэйджорах с марта 2024 года, когда команда не прошла квалификацию на PGL Major Copenhagen. В 2026 году организация занимала девятое место на IEM Atlanta и CS Asia Championships, а также 13-е – на IEM Rio.
Результаты Liquid на последних мэйджорах:
- 25-27-е место — IEM Cologne Major 2026;
- 15-16-е место — StarLadder Budapest Major 2025;
- 15-16-е место — BLAST.tv Austin Major 2025;
- 5-8-е место — Perfect World Shanghai Major 2024;
- не прошла — PGL Major Copenhagen 2024;
- 5-8-е место — BLAST.tv Paris Major 2023.
FlyQuest прошла во вторую стадию со статистикой 3-2. Ранее австралийский состав одержал победы над SINNERS и THUNDER dOWNUNDER.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.