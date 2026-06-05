Вышел ремейк «Готики» — критики оценили игру смешанно

5 июня состоялся релиз Gothic 1 Remake — ремейка культовой RPG «Готика». Многие критики уже ознакомились с проектом и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Metacritiс игра получила 73 балла из 100. Обозреватели хвалят ремейк «Готики» за необычные ролевые механики, интересный мир и мрачный сюжет. Отдельно отмечают систему развития персонажа, которая при освоении влияет на восприятие проекта. Ругают RPG за слишком высокую сложность в первые часы: порог вхождения может оказаться настолько тяжёлым, что отпугнёт игроков. Кроме того, некоторые критики недовольны оптимизацией проекта на PlayStation 5.

Фото: Metacritiс

Что пишут критики про ремейк «Готики»:

Ремейк Gothic 1 — это образец того, как следует подходить к созданию ремейков классики. Нужно относиться к ним с уважением и модернизировать их для нового поколения игроков.

Ремейк «Готики» — это именно то, на что надеялись фанаты: техническая переработка, которая не утратила своего брутального характера. Я получил огромное удовольствие, играя в эту жестокую игру.

При наличии патчей и терпения Gothic 1 Remake может стать незаменимой игрой. Сейчас же она представляет собой одновременно многообещающий и разочаровывающий опыт примерно в равной степени

Gothic 1 Remake убедительно предлагает очень специфический вид ролевой игры, но не без явных недостатков. С одной стороны, у игры очень сильная индивидуальность: система развития персонажа приносит удовлетворение, как только вы её освоите, структура фракций осмысленно влияет на ваше восприятие мира. Но, с другой стороны, эта же индивидуальность имеет свои недостатки. Первые часы игры могут быть настолько сложными, что оттолкнут игроков.

Версия Gothic 1 Remake для PS5 страдает от проблем с производительностью, но за этим скрывается культовая RPG с глубоко захватывающим геймплеем. Новым игрокам сложно рекомендовать версию для PS5 в её текущем состоянии, в то время как поклонники, которые могут закрыть глаза на графику и ограничение в 30 кадров в секунду, могут оценить этот привет из прошлого.

Ремейк «Готики» уже доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В новом проекте разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной игры. Пероснажи в Gothic 1 Remake соблюдают настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.