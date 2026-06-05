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Генри Кавилл сыграет в шпионском боевике Netflix от автора «Ангелов Чарли»

Генри Кавилл сыграет в шпионском боевике Netflix от автора «Ангелов Чарли»
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Издание Deadline сообщило, что стриминговый сервис Netflix начал разработку шпионского комедийного боевика. Главную роль исполнит звезда «Ведьмака» и «Человека из стали» Генри Кавилл.

Лента расскажет о двух враждующиз шпионах, чьи жёны становятся подругами на курсах для будущих мам. Главные герои решают друг друга поддерживать, несмотря на глубокую ненависть.

Одного из шпионов сыграет Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей»). Режиссёром выступит МакДжи — постановщик фильмов «Ангелы Чарли» и «Терминатор: Да придёт спаситель». Сценаристами проекта стали Адам и Аарон Ни, известные по приключенческой комедии «Затерянный город». Дата выхода картины пока неизвестна.

О другом фильме с Генри Кавиллом:
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