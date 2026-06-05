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Результаты первой стадии IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2

Результаты первой стадии IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
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5 июня завершилась первая стадия Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

По итогам пяти туров определились последние восемь участников второго этапа, среди которых российская BetBoom Team. Остальные восемь покинули мэйджор на последних местах.

Результаты первой стадии IEM Cologne Major 2026

#КомандаРезультат
1.B83-0
2.BetBoom Team3-0
3.GamerLegion3-1
4.M803-1
5.MIBR3-1
6.TYLOO3-2
7.BIG3-2
8.FlyQuest3-2
9.Team Liquid2-3
10.NRG2-3
11.Lynn Vision Gaming2-3
12.THUNDERdOWNUNDER1-3
13.Sharks Esports1-3
14.HEROIC1-3
15.Gaimin Gladiators0-3
16.SINNERS Esports0-3

Вторая стадия мэйджора начнётся 6 июня. В схватку вступят Team Spirit, G2, Astralis и другие.

IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.

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