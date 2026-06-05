Результаты первой стадии IEM Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2
5 июня завершилась первая стадия Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.
По итогам пяти туров определились последние восемь участников второго этапа, среди которых российская BetBoom Team. Остальные восемь покинули мэйджор на последних местах.
Результаты первой стадии IEM Cologne Major 2026
|#
|Команда
|Результат
|1.
|B8
|3-0
|2.
|BetBoom Team
|3-0
|3.
|GamerLegion
|3-1
|4.
|M80
|3-1
|5.
|MIBR
|3-1
|6.
|TYLOO
|3-2
|7.
|BIG
|3-2
|8.
|FlyQuest
|3-2
|9.
|Team Liquid
|2-3
|10.
|NRG
|2-3
|11.
|Lynn Vision Gaming
|2-3
|12.
|THUNDERdOWNUNDER
|1-3
|13.
|Sharks Esports
|1-3
|14.
|HEROIC
|1-3
|15.
|Gaimin Gladiators
|0-3
|16.
|SINNERS Esports
|0-3
Вторая стадия мэйджора начнётся 6 июня. В схватку вступят Team Spirit, G2, Astralis и другие.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.
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