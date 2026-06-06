Анонсирован ремейк Resident Evil Code: Veronica — релиз в 2027 году

На фестивале Summer Game Fest компания Capcom анонсировала Resident Evil Code: Veronica — ремейк культовой классической части серии. Игра выйдет уже в 2027 году на ПК и современных консолях.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Capcom.

События будущего проекта развернутся в Париже, где Клэр Редфилд проникает в здание корпорации Umbrella. Девушку быстро ловят и отправляют на военную базу на затерянный в океане остров Рокфорт. Игра вышла в 2000 году и получила высокие отзывы от критиков и игроков.

Точную дату релиза и все подробности авторы раскроют позже. Это уже очередной ремейк серии «Обитель зла» от Capcom — ранее авторы выпустили ремейки RE2, RE3 и RE4.