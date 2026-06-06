Вышел трейлер хоррора Alien: Isolation 2 по «Чужому»

Компания SEGA представила первый трейлер продолжения игры Alien: Isolation. Проект создают для ПК и консолей, точной даты выхода у игры пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат SEGA.

Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году. Действие проекта разворачивается между первой и второй частями культового хоррора «Чужой». Главным героем выступает Аманда Рипли — дочь главной героини серии Эллен Рипли, которая отправилась на поиски матери, но наткнулась на агрессивного ксеноморфа, уничтожающего всё живое.

Alien: Isolation 2 анонсировали ещё в октябре 2024 года. Главой разработки назначен креативный директор первой игры Алистер Хоуп.