Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер хоррора Alien: Isolation 2 по «Чужому»

Вышел трейлер хоррора Alien: Isolation 2 по «Чужому»
Комментарии

Компания SEGA представила первый трейлер продолжения игры Alien: Isolation. Проект создают для ПК и консолей, точной даты выхода у игры пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат SEGA.

Оригинальная Alien: Isolation вышла в 2014 году. Действие проекта разворачивается между первой и второй частями культового хоррора «Чужой». Главным героем выступает Аманда Рипли — дочь главной героини серии Эллен Рипли, которая отправилась на поиски матери, но наткнулась на агрессивного ксеноморфа, уничтожающего всё живое.

Alien: Isolation 2 анонсировали ещё в октябре 2024 года. Главой разработки назначен креативный директор первой игры Алистер Хоуп.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android