Анонс Guild Wars 3 — третьей части культовой серии MMORPG
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На фестивале Summer Game Fest 2026 компания ArenaNet представила Guild Wars 3 — следующую часть в серии MMORPG. Игра выйдет в стадии открытого бета-тестирования осенью 2027 года на ПК и PS5.
Видео доступно на YouTube-канале Guild Wars. Права на видео принадлежат ArenaNet.
Создатели описывают новинку как эволюцию жанра MMORPG, где сделают большой упор на сражениях и перемещении по открытому миру. Разработчики отмечают, что используют весь свой опыт, полученный во время создания и развития второй части.
Всеми деталями разработчики поделятся ближе к старту открытой беты. Она пройдёт только на ПК и PlayStation 5.
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