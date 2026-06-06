Анонс Guild Wars 3 — третьей части культовой серии MMORPG

На фестивале Summer Game Fest 2026 компания ArenaNet представила Guild Wars 3 — следующую часть в серии MMORPG. Игра выйдет в стадии открытого бета-тестирования осенью 2027 года на ПК и PS5.

Видео доступно на YouTube-канале Guild Wars. Права на видео принадлежат ArenaNet.

Создатели описывают новинку как эволюцию жанра MMORPG, где сделают большой упор на сражениях и перемещении по открытому миру. Разработчики отмечают, что используют весь свой опыт, полученный во время создания и развития второй части.

Всеми деталями разработчики поделятся ближе к старту открытой беты. Она пройдёт только на ПК и PlayStation 5.