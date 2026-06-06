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Для Mafia: The Old Country выйдет дополнение «Человек чести» про дона Сальери

Для Mafia: The Old Country выйдет дополнение «Человек чести» про дона Сальери
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Компания 2K Games представила трейлер Man of Honor — первого сюжетного дополнения для Mafia: The Old Country. Аддон поступит в продажу уже 14 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Mafia. Права на видео принадлежат 2K Games.

Будущий «Человек чести» расскажет историю молодого Сальери, который только продолжает свой путь в гангстерском мире. События игры развернутся зимой 1905 года в Сицилии — главный герой должен будет помочь Эннио Сальери, «человеку чести», который недавно вышел из тюрьмы и намерен вернуть себе то, что по праву принадлежит ему.

Игроков ждут две главы истории с новым транспортом, оружием и локациями. Дополнение выйдет полностью на русском языке.

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