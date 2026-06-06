The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году — новый трейлер

Компания Telltale Games представила трейлер The Wolf Among Us 2 — продолжения знаменитого интерактивного экшена. Интерактивное приключение выйдет уже в 2027 году на ПК и консолях. При этом в праздничный период 2026-го геймеров ждёт переиздание оригинальной игры.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Telltale Games.

The Wolf Among Us 2 продолжит историю Бигби — страшного волка и бывшего шерифа Фейблтауна. Кроме того, в сиквеле также появятся Дороти, Железный Дровосек, Страшила, Белоснежка и другие герои.

Оригинальная The Wolf Among Us вышла в 2013 году и стала большим хитом для Telltale Games. С тех пор авторы пытались выпустить продолжение, однако сталкивались с различными проблемами с финансированием.