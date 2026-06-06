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Анонс Final Fantasy 7 Revelation — финал трилогии выйдет весной 2027 года

Анонс Final Fantasy 7 Revelation — финал трилогии выйдет весной 2027 года
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Финальным анонсом на фестивале Summer Game Fest 2026 стал показ Final Fantasy 7 Revelation — финальной части трилогии ремейков культовой Final Fantasy 7. Проект выйдет весной 2027 года на ПК, PS5, Switch 2 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Square Enix.

Final Fantasy 7 Revelation станет завершением истории, которая запустилась ещё в 2020 году на PlayStation 4. Главным героем вновь выступит Клауд Страйф в мире альтернативного будущего, где влиятельная мегакорпорация «Син-Ра» истощает жизненную силу Планеты. Герой вместе со своей командой пытается положить конец доминированию компании самыми разными методами.

Авторы обещают, что игроков ждёт самое насыщенное и разнообразное приключение в истории Final Fantasy 7.

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