BIG отыгралась со счёта 0:12 в матче на вылет с мэйджора по CS 2 — 16 раундов подряд

Первый этап чемпионата мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2 закончился невероятным матчем — последним участником второй стадии стала BIG, на решающей карте отыгравшись с 12 матч-пойнтов.

Немецкая команда уверенно победила NRG из США на первой карте (13:5), но затем уступила на «допах» второй (12:16). Решающая карта Mirage началась с настоящей катастрофы — BIG не могла взять ни раунда за атаку и закончила первую половину со счётом 0:12.

Однако NRG после перехода за сильную сторону также не смогли выиграть ни раунда. BIG смогла сравнять счёт, а затем выиграла ещё четыре дополнительных раунда — 16:12 и выход во вторую стадию. NRG отправляется домой, а немецкий коллектив уже сегодня продолжит выступление на мэйджоре матчем с Monte.