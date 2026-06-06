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Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 100 млн рублей

Сборы хоррора «Закулисье реальности» превысили 100 млн рублей
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6 июня сборы фильма ужасов «Закулисье реальности» в России превысили 100 млн рублей. По данным ЕАИС, такого результата картина достигла на третий день с момента выхода — премьера состоялась 4 июня. Хоррор занимает второе место в российских чартах, уступая только биографической ленте «Майкл».

Фото: ЕАИС

В мировом прокате фильм заработал свыше $ 140 млн. «Закулисье реальности» уже собрало в 14 раз больше своего скромного бюджета в $ 10 млн. Хоррор также стал самым кассовым фильмом студии А24 в американских кинотеатрах. Ожидается, что лента установит и мировой рекорд компании, когда обгонит «Марти Великолепного» ($ 191 млн).

«Закулисье реальности» представляет собой адаптацию знаменитой интернет-крипипасты о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Каким получился успешный хоррор:
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
Хоррор, который медленно сводит с ума. Обзор фильма «Закулисье реальности»
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