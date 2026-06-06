Зрители оценили комедию «Очень страшное кино 6» на уровне четвёртой части

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6» — продолжения популярной серии комедий. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «С+». Таким образом, зрители оценили комедию на уровне четвёртой части серии. При этом новый фильм получил более низкий рейтинг, чем оригинальное «Очень страшное кино» (В-), а также сиквел 2001 года (В) и триквел 2003 года (В). Кроме того, шестая часть понравилась зрителям немного больше, чем «Очень страшное кино 5» 2013 года (С-).

Фото: CinemaScore

«Очень страшное кино 6» вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В ленте в том числе пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли вновь исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).