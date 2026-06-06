Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили комедию «Очень страшное кино 6» на уровне четвёртой части

Зрители оценили комедию «Очень страшное кино 6» на уровне четвёртой части
Комментарии

5 июня состоялась премьера фильма «Очень страшное кино 6» — продолжения популярной серии комедий. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «С+». Таким образом, зрители оценили комедию на уровне четвёртой части серии. При этом новый фильм получил более низкий рейтинг, чем оригинальное «Очень страшное кино» (В-), а также сиквел 2001 года (В) и триквел 2003 года (В). Кроме того, шестая часть понравилась зрителям немного больше, чем «Очень страшное кино 5» 2013 года (С-).

Фото: CinemaScore

«Очень страшное кино 6» вновь фокусируется на адаптации знаменитых произведений в комедийной манере. В ленте в том числе пародируют актуальные фильмы ужасов, среди которых «Грешники», «Собиратель душ», «Улыбка» и другие хорроры. Главные роли вновь исполнили Анна Фэрис («Трудности перевода»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Марлон Уайанс («Без чувств»).

О другом популярном фильме:
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Худший кошмар Гая Ричи: почему «Грязные деньги» разочаруют всех
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android