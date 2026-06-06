Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Пиратов Карибского моря» сыграет в продолжении «Джона Уика» про слепого киллера

Звезда «Пиратов Карибского моря» сыграет в продолжении «Джона Уика» про слепого киллера
Комментарии

Издание The Hollywood Reporter сообщило о пополнении актёрского состава фильма «Каин» — продолжения франшизы «Джон Уик» про слепого киллера. В предстоящем боевике сыграет звезда «Пиратов Карибского моря» Билл Найи.

Роль актёра в будущем фильме пока не раскрывается. Ранее сообщалось, что одного из персонажей воплотит на экране звезда ремейка «Как приручить дракона» Мэйсон Темз. Главного героя вновь исполнит Донни Йен, который играл Каина в четвёртой части «Джона Уика» — он также выступает режиссёром проекта. Певица Рина Саваяма также вернётся к роли Акиры.

«Каин» пока не имеет даты выхода. Сюжет ленты развернётся после финала «Джона Уика 4». Лента расскажет историю слепого киллера Каина и его молодой племянницы, которая отправляется мстить за убийство своего отца. У фильма пока нет даты релиза — съёмки проекта стартовали в конце апреля.

О другом популярном фильме:
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android